29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ113366 -13.6 35080 ２. 純金信託 18654 106.3 18165 ３. 日経Ｄインバ 13168 -33.57659 ４. 日経ベア２ 12216 -23.8 187.9