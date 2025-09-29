「川口市営第１０回１節」（３０日開幕、川口）スターレーサーの森且行（５１）＝川口・２５期＝が３日間開催の地元戦に出場。連敗ストップと今年７回目の優出、大ケガから復帰後初優勝を目指す。前節の特別Ｇ１・プレミアムカップ（山陽）は６、６、７、４、２着。３日目まではエンジンが不調で苦戦したが、整備が当たって後半２日間は見せ場を作った。ただ、８月１日の川口６Ｒで１着後、目下２２連敗中。その間、２着６