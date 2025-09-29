10月2日よりTBS系にて放送されるテレビアニメ『太陽よりも眩しい星』（毎週木曜後11：56）が、放送を記念して全国1万人に調査を実施。その調査結果を用いたスペシャルビジュアルとムービーが東京・池袋と北海道・札幌で29日、掲出開始された。【写真】圧巻！青春時代に思いを馳せてしまうようなサイネージ横断幕本作は、平均より少し頑丈な女の子・岩田朔英と、か弱い男の子・神城光輝の物語。小学生の頃、神城の笑顔にひと