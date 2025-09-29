判決後、記者会見する射殺された中村信一さんの妻＝29日午後、富山市2018年に富山市で起きた交番襲撃事件で、奪われた拳銃で射殺された警備員中村信一さん＝当時（68）＝の妻が通報から撃たれるまでの18分ほどの間の富山県警の初動対応に不備があったとして、県などに計約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、富山地裁は29日、違法性を否定し原告の請求を棄却した。矢口俊哉裁判長は判決理由で、通報当初、県警は中村さん