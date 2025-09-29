歌手の久保田利伸（６３）が２８日、テレビ朝日系「ＥＩＧＨＴ―ＪＡＭ」にＶＴＲ出演。「久保田利伸特集」として、自身の音楽について語った。この日は、スタジオに出演していた「Ｄａ―ｉＣＥ」のボーカル・花村想太から「卓越したリズム感はどこで身に付けた？」と質問が飛んだ。これに久保田は「どこで習得した、身に付けた、もしくは練習…これは分からない。リズムの練習なんかするはずがない」と回答した。しかし「で