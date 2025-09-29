カブスの鈴木誠也外野手（３１）が?神ってきた?。レギュラーシーズン最終戦となった２８日（日本時間２９日）の本拠地カージナルス戦に「５番・右翼」で出場し、４試合連続本塁打となる３２号ソロを放って３打数１安打１打点。日本選手のシーズン本塁打で２００４年の松井秀喜（ヤンキース）を抜き、ドジャース・大谷翔平投手（３１）に次ぐ単独２位に躍り出た。後半戦はスランプに陥っていたが、２５日（日本時間２６日）のメ