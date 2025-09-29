２９日、国務院新聞弁公室が水利分野における発展の成果をテーマに開いた「第１４次５カ年規画の質の高い達成」に関する記者会見に臨む李国英氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京9月29日】中国水利部の李国英（り・こくえい）部長は29日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見で、今次5カ年規画の期間中に国内で新たに着工した重要水利事業は172件で