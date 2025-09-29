10月4日スタートのアニメ『SPY×FAMILY』Season3（テレビ東京系／毎週土曜23時放送）のオープニング主題歌が、スピッツによる「灯を護る」に決定。スピッツがTVアニメに書き下ろし楽曲を提供するのは今回が初となる。あわせて、同曲を使用したノンクレジットオープニング映像も先行公開された。【動画】『SPY×FAMILY』Season3 オープニング主題歌スピッツ「灯を護る」アニメ映像（ノンクレジット）本作は、累計発行部数3800万