10月4日スタートのテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜17時30分）のエンディングテーマを、BUMP OF CHICKENが担当。EDテーマ「I」を書き下ろした彼らからコメントが到着した。【写真】“ヒロアカ”がいよいよ完結！アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』キービジュアル本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月に完結を迎