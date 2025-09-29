【モデルプレス＝2025/09/29】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が、29日までに自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】誠子、本格的な手作り和食4品◆誠子、器からイメージした4品の和食披露誠子は「うつわからイメージしたおかずたち」と料理への思いを綴り、大根と砂肝とろろ昆布煮、焼き白茄子のスルメイカたれの煮浸し、ピーマンと干し柿バター炒めもん、だし巻き玉子の4品を並べた写真