２８日、夕暮れ時の花江峡谷大橋。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽9月29日】中国貴州省で3年以上にわたり建設が進められてきた花江峡谷大橋が28日、開通した。大橋は六安高速道路（六枝特区−安竜県）の重要プロジェクトで、全長2890メートル、主径間1420メートル。山間部に造られた鋼トラス桁構造のつり橋としては世界一の主径間長を持つ。川の水面から橋面までの高さは625メートルあり、省内の北盤