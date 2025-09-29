日本ハム２９日、古川裕大捕手と来季の契約を結ばないことを発表した。古川は、「この５年間、応援してくださったファンの皆さま、本当にありがとうございました。たくさんの声援に支えられ、ここまで野球に向き合うことができました。感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントした。上武大から２０年ドラフト３位で入団。プロ２年目の２２年には３６試合に出場した。２３年は１７試合、２４年は１試合、今季は１軍出場はなかっ