観光列車「La Malle de Bois」 岡山県は、旅・列車・写真など趣味を通したマッチングイベントを、2025年11月2日に開催します。 恋愛や結婚への前向きな意識の醸成を図る、岡山県の「晴れ恋♡晴れ婚プロジェクト」の一環で、JR西日本の観光列車「La Malle de Bois」内でのフォト講習や、恋愛診断、直島でのアート散策などを行います。 対象は20歳～35歳の独身の男女（各20人募集）で、参加費は4000円。2