日本防衛省が2024年に設立した専門家パネルが、防衛能力の抜本的強化案の一つとして垂直発射装置（VLS）を搭載した新型潜水艦の導入を提案した。垂直発射管を搭載した潜水艦は最新型のたいげい型より大きくなるとみられ、次世代推進技術を導入するべきだと提案した。文書では次世代推進技術が何であるかを明らかにせず、防衛省も主に固体バッテリーと燃料電池を意味すると伝えた。しかし原子力推進方式と推定する報道が相次いだ。