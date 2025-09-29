今年2月にTBSを退社した加藤シルビアアナウンサー（39）が29日、都内で行われた『デジタル証券「renga」新サービス開始記者発表会』に参加。加藤アナは退社後初の公の場で、デジタル証券の代表取締役CEOを務める実業家の夫・山本浩平氏と“夫婦初共演”を果たした。【写真】嬉しそう…！夫婦初共演となった加藤シルビア＆、山本浩平氏この日、加藤アナは司会として参加。2人は元衆議院議員の政治評論家でタレントで投資家とし