2050年には海の魚より多くなるとも言われている「プラスチック廃棄物」。細分化されたプラスチックはマイクロプラスチックとして大気を浮遊し、“驚くべき場所”にまで到達していた。【映像】なぜ富士山頂の「雲」に「マイクロプラスチック」がある？（イラスト解説）早稲田大学 創造理工学部 大河内博教授は「プラスチックゴミは海洋が終着ではなく、『マイクロプラスチック』、さらに小さい『ナノプラスチック』になって、地