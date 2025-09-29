2024年に死去した声優・俳優の大山のぶ代さんを偲ぶ会が都内で開催されました。 【写真を見る】「旧・しずかちゃん」野村道子さん大山のぶ代さんへしずかちゃんの声でメッセージ「本当に長い間ありがとう。今も私、あなたに会いたいわ」大山さんが約26年間にわたり演じた国民的アニメ「ドラえもん」で、旧声優陣として共演した野村道子さんが、大山さんとの思い出や心境を語りました。野村さんはドラえもんの旧声優陣で「