J２のジュビロ磐田は９月28日、クラブ内で不正行為を行なっていたアカデミーコーチとの契約を同25日付で解除したと報告した。クラブによると、当該コーチはクラブ内に保管されていた備品等を不正に持ち出し、外部へ売却。被害額は総額で約280万円相当にのぼることが判明している。また、本件については全額の弁済を受ける予定であり、すでにJリーグへの報告も済ませているという。 この事態を受け、磐田は公式サイトを