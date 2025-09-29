J２残留ラインぎりぎりの17位の大分トリニータが９月28日、21日のトレーニングにて清武弘嗣が負傷したと発表した。左ヒラメ筋肉離れで、全治までの期間は明らかにしていない。現在35歳で大分県出身の清武は今季、キャリアの原点である大分に16年ぶりに復帰。ただ、J２開幕直後に同リーグ４試合に出場した後、３月26日に行なわれたルヴァンカップ、レノファ山口戦（２−３）でプレーしたのを最後に欠場が続いている。 今