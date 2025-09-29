登山家の野口健氏（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。18日に長女で登山家・タレントの野口絵子（21）と共にネパール・ロブチェピークに登頂したことを報告していた同氏は、「ネパール元山岳協会のアンツェリンさんが務める環境団体など複数の団体からこれまでのネパールでの活動に対し感謝状を頂きました」と報告し、感謝状を手に笑顔の親子ショットなど、さまざまな写真を公開した。【写真】「強靭親子様〜」感謝状を手