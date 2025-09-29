「2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN」 リーダーであり、フロントマンとしてバンドを牽引するCNBLUEの活動と並行して、ソロアーティストとしても10年のキャリアを築き上げたジョン・ヨンファ。2015年2月に「ある素敵な日〜One Fine Day〜」で念願のソロデビューを果たし、今年で10周年を迎えた彼は、7月にミニアルバム「One Last Day」でソロとして約2年ぶりにカムバックを果たし、同作を