日本鉄鋼連盟の今井正会長（日本製鉄社長）は２９日、欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会が日本企業の一部鋼板に反ダンピング（不当廉売）関税を課すと決めたことに、「不当かつ極めて遺憾だ」とのコメントを発表した。鉄連は日本政府と今後の対応を協議する。課税対象となるのは、鋼材を熱で延ばす「熱延鋼板」で、自動車や建材などに幅広く使われる。欧州委は２０２４年８月から反ダンピング調査を開始。今月２６日、不