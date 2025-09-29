NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。ソフトバンクは周東佑京選手と尾形崇斗投手を抹消しました。27日に2年連続のリーグ優勝を果たしたソフトバンク。周東選手は選手会長としても、リードオフマンとしてもチームをけん引しました。しかし体の不調から21日以降の試合出場はなく。ベンチからナインを鼓舞していました。ソフトバンクは10月15日から始まるCSファイナルステージの戦いを控えており、状態の回復に期待がかかります。同