NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。巨人は横川凱投手を登録抹消しました。横川投手は今季25試合に登板（うち8試合先発）し、2勝0敗1HPで防御率2.59です。前日28日に先発登板したヤクルト戦では、初回にヒット4本を集められ2失点するなど、4回を被安打7、3奪三振、4失点（自責点3）の内容。2点ビハインドで降板しましたが、チームが中山礼都選手の2打席連続タイムリーで追いついたため、横川投手に黒星は付きませんでした。