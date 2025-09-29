人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が28日に自身のアメブロを更新。公園で長男に起きたアクシデントについて明かした。【映像】桃、左目の先天性眼瞼下垂症の手術から半年経った次男の姿この日、桃は「【世田谷公園】痛すぎるであろう、大惨事が…」というタイトルでブログを更新し「ラボエムの後に…世田谷公園に行ってきました！！」と報告。「SL号もあるのですー！！」「交通公