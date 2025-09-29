29日午前、広島市の店舗兼住宅で女性2人が死亡しているのが見つかりました。警察によりますと、29日午前10時15分ごろ、広島市南区の美容院兼住宅で、70代くらいと50代くらいの女性2人の遺体が見つかりました。1階の美容院では首をつっている50代くらいの女性、2階の居間では背中に包丁のような刃物が刺さり、横向きに倒れている70代くらいの女性が見つかり、すでに亡くなっていたということです。この住宅には高齢の女性が1人で暮