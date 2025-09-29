トヨタ「センチュリークーペ」誕生へ!? 一体何が起こるのか2025年9月19日、トヨタが突如、「新プロジェクト始動まで、あと24日」と表示されたサイトをオープンしました。あわせて、トヨタ、レクサス、センチュリー、GR、ダイハツのエンブレムが並びます。クーペやミニバンもあり!?【画像】超カッコイイ！トヨタ「センチュリー”ミニバン”!?」を画像で見る（55枚）9月19日から24日後といえば10月13日の「スポーツの日」を示