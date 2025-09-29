高齢の母を介護施設に入れると、毎月20万円もの費用がかかっていて、これが妥当な金額なのか不安です。介護施設は種類や立地、介護度などで費用が大きく変わるため、一概には高すぎともいえません。 本記事ではまず施設費用の仕組みを整理し、全国平均との比較から、なぜ20万円になることがあるのかを解説します。 介護施設の費用構造と種類別の違い 介護施設を選ぶ際には、「施設の種類」と「費用構成」がポイント