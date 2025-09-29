女優・歌手の生田絵梨花（28歳）が、9月28日に放送されたラジオ番組「Volkswagen DRIVING WITH YOU」（J-WAVE）に出演。“ラジオで良かったなと思うところ”を語った。番組は今回で最終回ということで、リスナーからの質問に答えていく生田。その中で「ラジオならではの、表情なしの音声だけでリスナーに伝える難しさなど教えていただけたら」と質問を寄せられる。これに生田は「なんだろう。普段、結構表情とか、あとこう…すごい