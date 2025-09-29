２月末でＴＢＳを退社したフリーの加藤シルビアアナウンサーが２９日、都内で行われたデジタル証券「ｒｅｎｇａ」新サービス開始記者会見で司会を務めた。同サービスを展開するデジタル証券株式会社の山本浩平代表取締役ＣＥＯは加藤アナの夫。初の夫婦共演になり、加藤アナは「少しこっぱずかしい気持ち」と照れ笑いした。加藤アナは爽やかな白のスーツ姿で登場。今年２月にＴＢＳを退社し、４月に第４子を出産したことを発表