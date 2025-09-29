◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）秋のＧ１戦線に向けて負けられない戦いになる。昨年の２冠牝馬チェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、前走のしらさぎ賞で２着。ジャパンＣ４着後、今年２戦は京都記念（９着）、ドバイ・シーマＣ（６着）と周囲の期待度からはひと息の結果が続いたが、ようやく連対確保と復調の兆しを見せ