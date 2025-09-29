日本テレビが２９日、東京・汐留の同局で社長定例会見を行った。来年３月開催の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で米動画配信大手「ネットフリックス」が独占放送権を獲得したことに言及した。来年３月のＷＢＣを巡っては、ネットフリックスが独占放送権を獲得したことが先月２６日までに判明。全４７試合をライブとオンデマンドで配信し、今大会の地上波での試合放送はないとしており、日本国内の野球ファ