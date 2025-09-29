俳優の上川隆也が２９日、都内で舞台「忠臣蔵」（１２月１２〜２８日、東京・明治座）の製作発表に藤原紀香、立石俊樹、藤岡真威人、岐洲匠、石川凌雅、近藤頌利、唐木俊輔、財木琢磨、松田賢二、徳重聡、珠城りょう、高橋克典と出席した。元禄時代に起きた赤穂浪士によるあだ討ちを上川の主演、堤幸彦氏の演出で描く令和版の忠臣蔵。大石内蔵助役の上川は「オファーを受けて、純粋にうれしかった。誰しもが演じられる役ではな