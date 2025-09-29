デビュー15周年を迎えた彩瀬まるさんの長編小説『みちゆくひと』が発売され話題を呼んでいます。「小説現代」2025年8・9月合併号に掲載された、ライターの瀧井朝世さんによる書評「繋がる生者と死者」を特別にお届けします。繋がる生者と死者彩瀬まるの新作『みちゆくひと』は、生者の世界と死者の世界が交錯する物語だ。と聞けば著者が二〇一六年に発表した『やがて海へと届く』を思い浮かべる人も多いだろう。あれは生者である一