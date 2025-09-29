性同一性障害の人が戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた家事審判で、札幌家裁が外観に関する法律要件を「違憲」と判断したことが29日、分かった。家裁は別の申立人の審判でも、同じ19日付で外観要件を違憲とする判断を示している。