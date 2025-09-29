プロ野球・ヤクルトは29日の公示で6選手を抹消しました。抹消されたのは、奥川恭伸投手、石川雅規投手、高橋奎二投手、山田哲人選手、川端慎吾選手、塩見泰隆選手の6人。前日の巨人戦が今季本拠地ラストゲームで、引退を表明していた川端選手は代打で出場しました。チームは今季残り5試合すべて敵地で試合。30日からDeNAと2連戦が組まれています。