プロ野球・阪神は29日、伊原陵人投手の登録を抹消しました。伊原投手はドラフト1位で入団すると4月20日にプロ初先発で5回を投げ、被安打4、奪三振5、与四球0、無失点で初勝利を手にします。前日の中日戦でも6回、7奪三振、1失点の好投。ここまで17試合の先発含む28試合に登板。5勝7敗、防御率2.29を記録とプロ1年目から力を発揮しました。