NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。広島は常廣羽也斗投手と郄太一投手の登録を抹消しました。常廣投手は前日28日のDeNA戦の8回に登板。ここまで同点の展開となっていましたが、常廣投手は乱調を見せ、4本のタイムリーを浴びるなどで8失点を喫していました。同じく抹消となった郄投手も同日に先発登板。援護をもらう中であがった2回のマウンドでは、押し出し四球で同点に追いつかれていました。さらに3回には1アウ