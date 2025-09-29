日本テレビは29日、都内の同局で会見を行い、福田博之社長が今年放送の「24時間テレビ」の振り返りを行った。福田社長は「チャリティーは継続することに意味があると考えております。番組をご覧になった皆さま、出演してくださった皆さま、協賛各社のみなさま、全ての関係者のみなさまに心から感謝したいと思っています」と話した。また、澤桂一専務はチャリティーマラソンなどで目的別募金のみで昨年を超える7億8000万円ほどを集