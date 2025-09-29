「←保護時現在→ よい焼きちくわになった」―そんな一枚の写真投稿がXで大きな注目を集めました。投稿したのは、飼い主のマミ太郎さん（@pfirsich_jam）。写っているのは保護猫のぽんちゃん（オス）です。【アフター写真】9年後、毛並みにこんな柄が出てきました真っ白から「焼きちくわ」へぽんちゃんは、10月1日で9歳になる“たぬシャム”猫。保護された当時は推定生後3カ月ほどで、寒い時期にひき逃げされ肺炎も併発していた