＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日◇28日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終日は、首位と2打差で出たプロ2年目の20歳・菅楓華が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル9アンダーで逆転し、念願の初優勝をつかんだ。未発表の『XXIO』プロトタイプが供給開始された、スポンサー「ダンロップ」が特別協賛する大会で、見事に契約プロとして最高の結果を出した。【写真】今