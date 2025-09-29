フロッグは9月25日、「2025年9月度 派遣平均時給・求人数レポート」を発表した。同レポートは、求人メディア『エン派遣』『はたらこねっと』に掲載されている求人情報を、求人ビッグデータ分析ツール『HRogチャート』にて収集・集計した。派遣平均時給の推移9月度の全国派遣平均時給は、1,574円(前月比+9円、前年同月比+32円)で前月から0.58%増加、前年同月から2.08%増加した。求人数の推移9月度の全国派遣求⼈数は、29万4,9