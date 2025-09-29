ウェルスナビは9月25日、「資産運用とセキュリティに関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は9月10日、インターネットで資産運用サービスを利用している20代〜50代の男女1,052名を対象にインターネットで行われた。ネットでの資産運用におけるセキュリティ重視の度合いについて証券口座の乗っ取り被害が相次いでいることを受けて、「資産運用サービスを利用する際にセキュリティを重視する度合いは高くなりましたか?」と尋