ダイハツ工業は２９日、軽自動車のオープンスポーツカー「コペン」の生産を２０２６年８月に終了すると発表した。コペンは２人乗りで、０２年に発売。１２年に生産を終了したが、１４年に２代目として復活した。累計販売台数は約１１万台に上る。