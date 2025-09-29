会談する北朝鮮の崔善姫外相（左）と中国の李強首相＝29日、北京の人民大会堂（新華社＝共同）【北京共同】中国の李強首相は29日、北朝鮮の崔善姫外相と北京で会談し、北朝鮮との伝統的な友好関係と各分野の実務協力を深化させたいと述べた。香港フェニックステレビが伝えた。崔氏は28日に中国の王毅外相とも会談。各会談で、いかなる国際情勢の中でも中朝関係を発展させる方針は「不変だ」とする金正恩朝鮮労働党総書記の意向を