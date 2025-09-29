パーソルイノベーションは9月25日、「副業に関する定点調査(2025夏)」の結果を発表した。調査は8月1日〜4日、全国の企業に勤める20〜40歳代の会社員670名を対象にインターネットで行われた。14回目となる今回は、「週休3日制」についても調査している。副業経験者の出現率推移直近半年間における副業経験率は39.5%と、前回調査(2025年5月)の42.2%から2.7ポイント減少。特に営業職での減少が顕著で、前回調査から6ポイント低下して