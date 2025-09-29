公園で遊んでいた男子児童と男子中学生への傷害と暴行の疑いで現行犯逮捕された玉名市の60代男性について、熊本地検は9月26日付けで不起訴としました。男性は8月、近所の公園で遊んでいた10代の男子児童の両頬をつかんで揺さぶったほか、一緒にいた男子中学生の頭をプラスチック製のおもちゃの鉄砲でたたいたとして傷害と暴行の疑いで現行犯逮捕されていました。不起訴の理由について熊本地検は「刑事訴訟法により明らかにできない