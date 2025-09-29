国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は、文部科学省、日米協会、国際教育振興会後援のもと、『第4回IIBC大学生英語スピーチコンテスト』の応募受付を開始した。 第4回IIBC大学生英語スピーチコンテスト○応募締め切りは11月27日、本選は2026年2月21日に開催本コンテストは、大学生に英語スピーチを通じて自身の意見を発信する場を提供し、グローバル人材育成に貢献したいとの思いから、2023年より開催している。テーマは、“