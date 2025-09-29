2月にTBSを退社した加藤シルビアアナウンサー（39）が29日、都内で、デジタル証券「renga」新サービス開始記者発表会の司会を務め、実業家の夫・山本浩平氏と夫婦初共演した。山本氏が代表取締役CEOを務めるデジタル証券株式会社が、30日からオリジナルブランドであるデジタル証券「renga」の個人投資家向け公募初号ファンドの募集受付を開始。デジタル証券は、個人投資家でもプロ向け商品に投資できると注目されている。プレゼン