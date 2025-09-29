日本テレビは29日、都内の同局で会見を行い、福田博之社長が来年3月開催の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を米動画配信プラットフォーム、Netflix（ネットフリックス）が独占配信することについてコメントした。福田社長は国民的関心の高い国際スポーツ大会について「誰もが視聴できる環境になることが望ましいと思いますので、大変残念です」と話した。2023年の前回大会はTBSとテレビ朝日が中継し、決勝の日本−